野球日本代表・侍ジャパンは、「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」(WBC2026)の1次ラウンド・プールC(東京ラウンド)でチェコと対戦する。試合開始は今夜(10日)19時から。Netflixは18時から配信を開始。ラジオのニッポン放送では、18時30分から中継開始する。 大会連覇を狙う侍ジャパンは、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリアに連勝し、同ラウンド1位通過を確定させている。