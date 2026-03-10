ミュージシャンで俳優のGACKTさんが10日、自身のXを更新。2月17日に急逝したロックバンド『LUNA SEA』のドラマー・真矢さんの献花式に参列したことを報告し、亡き友への想いと、残された者たちへの切実なメッセージを綴りました。【写真を見る】【 GACKT 】『LUNA SEA』ドラムス・真矢さんの献花式に参列「大切な人との別れは 必ず訪れる これは避けられない」切実な思いを吐露GACKTさんは「シンちゃんの献花式に行って来た。」と