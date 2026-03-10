野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、アメリカで同Ｂ、Ｄ組が行われた。イギリス８―１ブラジルＢ組のイギリスは五回、ルイスの同点ソロなどで３点を奪って逆転し、初勝利。ブラジルは３試合ぶりに得点したが、１安打に終わった。２度目の出場だったブラジルは４戦全敗に終わり、またしても大会初勝利はお預けとなった。日本のヤマハに所属する