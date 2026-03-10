10日午前、岐阜県可児市の大王製紙の工場で作業事故があり、作業員6人がケガをした。警察や消防によると10日午前9時55分頃、可児市土田にある大王製紙可児工場の従業員から、「2人の男性が何らかのガスを吸い、呼吸が苦しくなり、意識もうろうとなった」と119番通報があった。警察によると、けさから一酸化炭素が通るバルブの交換作業をしていた2人が体調不良を訴えた。また現場に駆けつけた他の4人の作業員も負傷したとみられてい