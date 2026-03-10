「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、9日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。仕事選びについて語った。「あのちゃんと飲むinスナック」と題した企画で、紅しょうが稲田美紀、カーネーション吉田結衣とトークした。あのは、音楽以外で好きな仕事について聞かれると「最近は演技のお仕事」と話し、「『惡の華』っていうドラマを撮影して、めっちゃ楽しいし悔しいみたいな。悔しいっていうワード