みなさんは、恋愛の相手が魅力的に見えるのはどのスポーツだと思いますか。恋活・婚活マッチングアプリ『Pairs（ペアーズ）』を運営する株式会社エウレカ（東京都港区）が実施した「スポーツと恋愛」に関する意識調査によると、男性回答は「バレーボール」、女性回答は「サッカー」がそれぞれ1位となりました。【調査結果を見る】恋愛相手が魅力に感じるスポーツランキング調査は、全国の20〜30代の男女1660人を対象として、2026年