東西にある2つの劇場が今、ネット上で話題になっています。「東京建物 Brillia HALL」と「東京建物 Brillia HALL 箕面」。所在地は前者が東京・池袋、後者が大阪・箕面。見分け方は「箕面」が付くか付かないか。一部ネットユーザーの間では「ややこしい」「間違えそうだ」などの反応が上がっています。【写真】「大阪にもあるんだ」と話題になった「東京建物 Brillia HALL 箕面」「大阪にもあるんだ」「関東の人にとっては池袋」