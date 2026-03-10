株式投資において、配当利回りの高い銘柄に注目が集まる理由の1つは、株価の値上がり益だけでなく、安定したインカムゲイン（配当収入）が得られる点にあります。特に金利環境が変化する局面では、配当利回りの魅力が改めて見直される傾向にあります。銀行預金や国債などの安全資産と比較した際に、株式の配当利回りが相対的に高い場合、投資資金が高配当株へ流入しやすくなるためです。安定したインカムゲインの魅力また、高配当