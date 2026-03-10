“免許不要”で乗れる「斬新ミニ軽トラ」まもなく発売！愛知県名古屋市に本拠を置く電動モビリティメーカーのブレイズは、2026年3月6日、同社初となる4輪タイプの「特定小型原動機付自転車」を同年春に発表することを明らかにしました。これまで累計1万台以上の販売実績と全国700店舗におよぶネットワークを構築してきたブレイズ社は、すでに「キックボードEV」などの特定小型原付を展開しており、今回の新商品は同カテゴリに