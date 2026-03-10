複雑な順位決定ルールが試合をヒートアップさせた■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は9日、既に1位通過を決めていた日本に次ぐ2位通過をめぐって、韓国とオーストラリアが東京ドームで歴史的な大熱戦を演じた。結局、韓国が7-2で勝ち、4大会ぶりの1次ラウンド突破と準々決勝進出を決めたが、日本にゆかりのある2人の選手が、残酷なほど明暗を分けた。