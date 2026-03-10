国の子育て支援策の決定を受け、札幌市は３月１０日から順次、子ども１人当たり２万円の「子育て応援手当」の支給を始めます。一部の世帯を除いて申請は不要で、児童手当の口座に振り込まれるということです。１０日から順次振り込みが始まるのは、国の決定を受けた札幌市の「子育て応援手当」です。市内の０歳から１８歳が対象で、１人当たり２万円を給付します。およそ１６万６４００世帯のおよそ２６万７５００人が対象になると