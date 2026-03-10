FM大阪の昼のワイド番組『LOVE FLAP』（月〜木前11：30〜後2：00）が、3月末で放送終了することが、9日の放送で発表された。【画像】“キヨピー”谷口キヨコが感謝のメッセージ「奇跡のような時間でした」（全文）2005年4月のスタート以来、“キヨピー”の愛称で活躍する谷口キヨコ（月・火担当）らが、音楽とトークを届けてきた。谷口は「お知らせがございます」と切り出し、「『LOVE FLAP』は今年20周年ということで、20