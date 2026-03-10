サントリー食品インターナショナルは、『サントリー天然水』375mlペットボトルを本日から全国で発売する。持ち歩きやすいスリム形状で、飲みきりに適した“パーソナルコンパクト”サイズとして展開する。【写真】サイズを比較！シリーズで最もスリムな『サントリー天然水』375mlペットボトルミネラルウォーター市場は、健康志向の高まりや気候の亜熱帯化、備蓄需要の拡大などを背景に、年代を問わず飲用が習慣化し、伸長を続