英議会議事堂の大時計（愛称ビッグベン）＝2022年、ロンドン（共同）【ロンドン共同】英下院は9日、16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法案を否決した。議員による提案で上院が1月に可決し、下院に送付していた。政府はこれとは別に子どものSNS利用を巡る規制案を検討しており、否決を呼びかけていた。政府主導で今後法制化される可能性は残っている。SNSを巡っては、オーストラリアで昨年12月、世界で初めて国家レベ