東京都小笠原村の南鳥島（気象庁提供）原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、日本最東端・南鳥島での文献調査の申し入れを受けた東京都小笠原村で10日、村議会本会議が開かれた。渋谷正昭村長は今後について「議員や村民の意見を聞き、村長として判断する」と述べるにとどめた。申し入れた経済産業省などは14、15日に小笠原村で住民説明会を開く。渋谷氏は村民に対し「困惑された方も多かったと思う