顎変形症のため両顎の骨切り手術を受けた原宿系動画クリエイターのしなこが、ダウンタイム中の姿を公開し、応援や批判的なコメントが寄せられている。【映像】両顎の骨切り手術前→後のしなこ2026年3月7日、Instagramで「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました。」