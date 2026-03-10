レバノンのアウン大統領がイスラエルとの直接協議を呼び掛けた。/Markus Lenhardt/dpa/picture-alliance/AP（CNN）中東のレバノンは9日午後、驚くべき声明を発表し、イスラエルとの直接協議を要求した。「国境の安全と安定に向けた恒久的な取り決め」を話し合うとしている。一方でイランが支援する武装組織ヒズボラについては、レバノンを裏切っていると非難した。レバノンのアウン大統領は、欧州連合（EU）高官とのオンライン会合