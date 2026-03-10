【モデルプレス＝2026/03/10】女優の草刈民代が3月9日、自身のInstagramを更新。夫で映画監督の周防正行氏との結婚30周年を報告し、話題を呼んでいる。【写真】60歳ベテラン女優「白無垢姿がとても美しい」夫顔出し30年前のウエディングフォト◆草刈民代、30年前の結婚式を回顧草刈は「今日は結婚記念日。30年前の今日、結婚式を挙げました」と凛とした白無垢姿で周防氏と並ぶ30年前のウエディングフォトを披露。当時揃えた調理器