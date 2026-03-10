アジア株米イラン戦争終結期待も不安拭えずトランプ「今週中」ではない 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25755.43（+346.97+1.37%） 中国上海総合指数 4112.79（+16.18+0.40%） 台湾加権指数 33115.41（+1004.99+3.13%） 韓国総合株価指数 5583.87（+332.00+6.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8714.80（+115.77+1.35%） アジア株は大幅反発、米イラン戦争終結期待が広がっている。た