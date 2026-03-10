【新興国通貨】ドル高一服を受けて17.60台推移＝メキシコペソ ドルメキシコペソは先月終盤の17.20－40ペソでの推移から、イラン紛争を受けたドル買いに昨日18.024ペソまで上昇。1月9日以来の18ペソ台での推移となった。その後のイラン紛争早期終結期待からのドル売りに17.598ペソまで急落。いったん17.70ペソ前後まで反発も、直近17.65ペソ前後での推移。 ペソ円はペソ高を受けて昨日の8.792円から中南米市場夕方に8