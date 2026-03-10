中国遼寧省丹東で北朝鮮側を背景に記念撮影をする女性たち。中朝を結ぶ鉄道橋も見える＝1日（共同）【北京共同】中国の北京と北朝鮮の平壌を結ぶ旅客列車が12日に再開することが分かった。新型コロナウイルス流行を受けて約6年間、運行が止まっていた。中国側の関係者が10日、明らかにした。今後、中朝関係が活発化しそうだ。北朝鮮が2020年にコロナ対策で受け入れを制限するまで、外国人旅行客で中国人が最も多かった。コロナ