テレビ東京『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリ開始を報告した。【写真】松葉杖姿で…リハビリ開始を報告した前園真聖前園は「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています 今日からリハビリが始まりました」と報告。松葉杖を使って歩く