アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、トランプ大統領は「作戦が大幅に前倒しされている」として、「まもなく終結する」との認識を示しました。アメリカトランプ大統領「我々はこの作戦に携わっていることを誇りに思う。まもなく終結するだろう」トランプ大統領は9日、「イランの軍事力を完全に殲滅した」として、大幅に前倒しして作戦が進んでいると強調しました。ただ、記者から「今週終結するか」と問われると