オーストラリアのバーク内相（右から3人目）と女子サッカーのイラン代表選手ら（オーストラリア内務省提供・AP＝共同）【シドニー、ワシントン共同】オーストラリア政府は10日、同国で開催中のサッカー女子アジア・カップで敗退したイラン代表の選手5人に人道目的の新たなビザ（査証）を発給したと発表した。選手らは2日の試合で国歌を歌わず、母国の体制への抗議と受け止められ、イラン国営メディアなどが批判していた。選手