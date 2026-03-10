10日午前0時46分ごろ、北海道の檜山地方を震源とする最大震度2の地震があり県内でも震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと震源の深さは約150キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。この地震で北海道や青森、岩手の広い範囲で最大震度2を観測しました。県内では大館市、大仙市、それに三種町で震度1の揺れを観測しています。この地震による津波はありませんでした。