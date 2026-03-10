JR東日本は今月14日に、民営化以降初めてとなるベースの運賃を値上げします。秋田新幹線は秋田－東京間の片道で440円の値上がりです。JR東日本ではこれまでも消費税率改定に伴う値上げはありましたが、ベースとなる運賃は1987年の民営化以降、変更したことがありませんでした。しかし、利用客の減少や物価高騰の中で、老朽化した車両や設備の更新が必要なことなどから、今月14日に、初めてベースの運賃を