四国電力が３日ぶりに急反発。ＳＭＢＣ日興証券は９日、同社株の投資評価を３段階で真ん中の「２」から最上位の「１」へ引き上げた。目標株価は１４３０円から１９３０円に見直した。同社では第３四半期決算の発表と同時に約１４年ぶりの自社株買いを発表し実施した。同証券では、２６年度以降は継続的な増配に加え能動的な自社株買いを予想している。また、２６年３月期の連結経常利益は７２０億円と従来予想から１００億円増額