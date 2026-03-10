ＭＩＲＡＲＴＨホールディングスはしっかり。９日取引終了後、取得上限３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２１％）、または１０億円とする自社株買いの実施を発表。あわせて株主還元方針について、従来掲げていた「配当性向３５～４０％」を「配当性向３５～４０％またはＤＯＥ３．５％のいずれか高い方を基準に配当を決定」に変更した。これらが好感されているようだ。 なお、同時に２６