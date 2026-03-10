「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、富士通が「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で富士通は小動き。今年に入りＡＩ代替懸念を背景とした米ソフトウェア株安の流れが波及し、東京市場でも同社をはじめＩＴサービス系の銘柄が大きく値下がりした。ただ、足もとは売り込まれた反動で買い戻しの動きが出始めており、同社株もしっかりした展