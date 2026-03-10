任天堂が反発している。９日の取引終了後に、２月２７日に発表し３月３日に一部変更した２３６６万５３００株の売り出しに関して、売出価格が８３４７円に決定したと発表。売り出し発表後は需給悪化懸念から下落していただけに、悪材料出尽くし感から買われているようだ。 また１０日朝には、今年４月に公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の最終トレーラ