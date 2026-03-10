・レナが大幅反発、非小細胞肺がんに対する第２相治験がＡＭＥＤ事業に採択 ・サンコールは急反騰し新高値、「ＳＮコネクタ」の拡大に期待膨らむ ・ラサ工は瞠目の切り返しで２５日線に回帰、半導体向け高純度リン酸で成長加速 ・三井金属は３日ぶり反発、中国にレアアースの営業拠点を新設へ ・野村原油など原油ＥＴＦは急落、イラン攻撃の早期終結観測でＷＴＩ価格が下落 ・Ｓｙｎｓは高い、８機目の衛星を２０