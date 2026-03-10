エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixにて、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2が3月10日より世界独占配信される。 参考：実写版『ONE PIECE』S2の注目キャラはMr.3？原作ファンが期待する新キャスト＆名シーン シーズン1で“東の海（イーストブルー）”を舞台に信頼できる仲間たちと出会ったルフィ。シーズ