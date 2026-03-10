インテル・マイアミに所属するアルゼンチン代表FWリオネル・メッシの年収が、7000万ドル(約110億円)から8000万ドル(約126億円)に達していることが明らかになった。アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』が伝えている。メッシはアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)で最も高給の選手であり、MLS選手会が公表した給与データによると、基本年俸は1200万ドル(約19億円)、保証報酬は約2044万ドル(約32億円)。さらに、アディダ