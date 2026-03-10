アサヒグループホールディングス [東証Ｐ] が3月10日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比26.2％減の1028億円に減り、通期計画の1675億円に対する進捗率は61.4％にとどまり、5年平均の78.5％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比22.6％