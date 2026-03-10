10日前引けの日経平均株価は反発。前日比1670.36円（3.17％）高の5万4399.08円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1467、値下がりは100、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を382.39円押し上げ。次いで東エレク が126.35円、ファストリ が70.59円、ＳＢＧ が64.98円、フジクラ が62.51円と続いた。 マイナ