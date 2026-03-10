10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1329、値下がり銘柄数136と、値上がりが優勢だった。 個別ではリバーエレテック、日本精密がストップ高。サンリンは一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調、ヒビノ、日本フエルト、プリモグローバルホールディングス、フーバーブレインなど21銘柄は昨年来高値を更新。サンコール、アライドテレシスホールディングス、