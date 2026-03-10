10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比36.3％減の2837億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.6％減の2001億円だった。 目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル が13.21％高、グローバルＸウラニウムビジネスＥＴＦ が6.90％高、トップシェアインデックス（ネットリタ