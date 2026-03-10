リンクをコピーする

10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ117983 -36.6 49330 ２. 野村日経平均 24979 -46.6 56530 ３. 日経Ｄインバ 17258 -57.04768 ４. 日経ベア２ 12365 -33.4 117.3