２月に札幌市手稲区で発生した爆発火災の現場では、道路に散乱したがれきの撤去が完了し、１か月ぶりに現場の規制が解除されました。３月１０日午前１０時半ごろ、警察が規制線のテープを回収していきます。１か月ぶりに現場周辺の規制が解除されました。手稲区の住宅街で発生した爆発火災から１か月が経った９日、札幌市は現場付近の道路に散乱したがれきの撤去作業を緊急的に実施しました。撤去は完了し、道路の安全が確認