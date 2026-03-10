ISUスケーティング・アワード国際スケート連盟（ISU）は9日、フィギュアスケートの年間表彰「ISUスケーティング・アワード」の各部門の候補を発表した。日本勢もノミネートされる中、コーチ部門で候補から漏れた1人の人物に、ファンの視線が集まった。ファン投票の受付がスタートした「ISUスケーティング・アワード」。締め切りは18日で、受賞者は世界選手権開催地のチェコ・プラハで29日に発表される。日本勢も多く名を連ね