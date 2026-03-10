韓国ムン・ボギョンの三振が物議ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で台湾を含む3か国が並んだが、「失点率」の差で韓国が2位となり、4大会ぶりの1次ラウンド突破を決めた。進出条件をめぐり、1点の攻防が続く展開。9回に韓国は1点を追加して条件のひとつ“5点差リード”を満たし歓喜をつかんだ。ただ直後のムン・ボギョン内野手（LG）の行