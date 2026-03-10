パイロットは、濃くクリアな筆跡と、なめらかな書き味にカスレのない書き出しが特徴の低粘度油性インキ「アクロインキ」を搭載した油性ボールペン「アクロドライブ」のラインナップを一新し、「eterlink（エターリンク）」としてリニューアル。2026年3月より発売します。実売価格は3850円（税込）。 「eterlink（エターリンク）」 記事のポイント 2025年に10周年を迎えていた「アクロドライブ」が、ブランド名を一新して