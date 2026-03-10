◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、早大出身の川副（22＝安治川部屋）が本多（15＝錣山部屋）を押し出しで下し、プロ初戦を飾った。立ち合いからもろ手突きで攻め、力強く押し出した。「学生相撲とは違うなと。名前を呼ばれることもないので。緊張感があった」。白星デビューとなり、「良かったです。ホッとしている」と胸をなで下ろした。早