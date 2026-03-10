女優の星野真里（44）が10日までに長女で、国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断されたふうかさん（10）のインスタグラムを更新。夫で元TBSアナウンサーで東京都議の高野貴裕氏（46）を交えた家族3ショットを披露した。「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」と書き出すと、自身と高野氏、ふうかさんの美術館前での3ショットをアップ。「こんな楽しいところがあったの！？と知らなかったことが悔しくなるほど遊