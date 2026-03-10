ロッテのサブロー監督は10日、ZOZOマリンスタジアムでの試合前練習後に取材に応じ、新外国人アンドレ・ジャクソン投手（29）が右手人差し指を負傷したことを明かした。ジャクソンはこの日、入団会見を行う予定だったが、中止となった。家事の最中に指を切ったそうで、サブロー監督は「抜糸を含めて（包帯などが）全部取れるのが、7日から10日っていうところ」と説明。今後については「まだ決まってないんですけど、回復次第、