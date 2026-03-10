サッカーの女子アジアカップ（オーストラリア）１次リーグ最終節の中国対北朝鮮で発生した珍事に、オーストラリアの名選手があきれ顔だ。ともに２勝同士が激突した一戦は、１―１で迎えた前半終了間際に中国の王霜がゴール。一度はオフサイドとなったがＶＡＲにより正式に得点が認められ、２―１と勝ち越した。しかし試合再開を告げても北朝鮮側は納得せず、サイドラインに下がったまま。北朝鮮のリ・ソンホ監督も審判団に抗議