山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開直前イベント in 大阪が3月9日に行われ、山崎と山田杏奈が“ゴールデン”色に輝く大阪城御座船に乗って見参。息ぴったりにバディトークを繰り広げると共に、舞台あいさつには松橋真三プロデューサーも参加し、ここまで駆け抜けてきた2人に感謝の言葉を贈った。【写真】超豪華！黄金の船で大阪に降臨した山崎賢人＆山田杏奈天井までゴールデン色に塗られた船