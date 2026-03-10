高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第112回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）の再会が描かれると、ネット上には「切なすぎる」「本当に心配」「胸が苦しい」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』錦織、ヘブンの前でも笑顔なしトキ（高石）と勘太と家族になるために、ヘブンは日本人