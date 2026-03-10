ラスパルマスのFW宮代大聖が2得点スペイン2部ラスパルマスは現地時間3月8日、リーグ戦第29節セウタ戦と対戦し4-0の快勝を収めた。この試合でラスパルマスFW宮代大聖が移籍後ゴールを含む2得点を決めた。宮代は後半に入り味方シュートを相手GKが弾いたところを押し込むと、左サイドからのラストパスにファーサイドで合わせる1点も奪って2得点。チームが4-0で大勝を収めたゲームの2点目と3点目を決めている。ルイス・ガルシア