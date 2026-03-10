【専門家の目｜太田宏介】長崎のマテウス・ジェズスが圧巻の2発V・ファーレン長崎は3月8日、明治安田J1百年構想リーグの第5節でガンバ大阪と対戦2-3で敗れた。古巣対戦となった長崎FWマテウス・ジェズスが前半だけで圧巻の2ゴールを決めたなか、FK弾について元日本代表DF太田宏介氏が「曲がり方が尋常じゃない」と驚いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇2018年に1年のみプレーした古巣G大阪戦で長崎の